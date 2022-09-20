Челябинке насчитали несуществующий долг по транспортной карте

Женщина пять лет хранила пластик в шкафу, а на днях обнаружила большую задолженность

Челябинцы стали активнее покупать транспортные карты, которые позволяют экономить 5 рублей за поездку и делать бесплатную пересадку в течение часа. У Ирины Семеновой такая карта сохранилась с 2017 года. Недавно женщина попыталась ее активировать и с удивлением обнаружила долг в 700 рублей.

«Я оформила карту пять лет назад. Но общественный транспорт в Ленинском районе города ходил плохо. Чаще всего я ездила на маршрутках, а карту со временем убрала в шкаф. За это время многое изменилось: появились новые автобусные маршруты, в семье выросли дети, и сейчас мне выгодно ездить на общественном транспорте и оплачивать поездки картой»,

— рассказывает Ирина.

На днях женщина попыталась пополнить баланс завалявшегося в шкафу пластика и с удивлением обнаружила, что на карте числится крупный долг — 668 рублей и 40 копеек.

«Как он мог появиться, мне непонятно. Расплатиться картой, на которой нет денег, физически невозможно. Может, это какая-то комиссия банка, накопившаяся за пять лет?»

— задается вопросом Ирина.

Тот же вопрос мы адресовали специалистам муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения».

«Проехать в долг по транспортной карте нельзя. Банковские комиссии по ней не взимаются. Откуда долг, непонятно. Не должно его быть. Последний раз этой картой пассажир расплачивался в 2017 году. Видимо, из-за давности произошел технический сбой. Хозяйке нужно обменять пластик на новый»,

— пояснила редакции ИА «Первое областное» начальник отдела по работе с транспортными пластиковыми картами Виктория Макарова.

Обменять карту можно в любом из пунктов продажи транспортных карт. Как и в прошлые годы, замену проводят бесплатно. Предъявлять документы не нужно, ведь стандартная карта взрослого пассажира не является именной.