«Я оформила карту пять лет назад. Но общественный транспорт в Ленинском районе города ходил плохо. Чаще всего я ездила на маршрутках, а карту со временем убрала в шкаф. За это время многое изменилось: появились новые автобусные маршруты, в семье выросли дети, и сейчас мне выгодно ездить на общественном транспорте и оплачивать поездки картой», — рассказывает Ирина.
На днях женщина попыталась пополнить баланс завалявшегося в шкафу пластика и с удивлением обнаружила, что на карте числится крупный долг — 668 рублей и 40 копеек.
«Как он мог появиться, мне непонятно. Расплатиться картой, на которой нет денег, физически невозможно. Может, это какая-то комиссия банка, накопившаяся за пять лет?» — задается вопросом Ирина.
Тот же вопрос мы адресовали специалистам муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения».
«Проехать в долг по транспортной карте нельзя. Банковские комиссии по ней не взимаются. Откуда долг, непонятно. Не должно его быть. Последний раз этой картой пассажир расплачивался в 2017 году. Видимо, из-за давности произошел технический сбой. Хозяйке нужно обменять пластик на новый», — пояснила редакции ИА «Первое областное» начальник отдела по работе с транспортными пластиковыми картами Виктория Макарова.
Обменять карту можно в любом из пунктов продажи транспортных карт. Как и в прошлые годы, замену проводят бесплатно. Предъявлять документы не нужно, ведь стандартная карта взрослого пассажира не является именной.
После того как новая карта будет пополнена на энную сумму, ей можно будет расплачиваться во время поездок.
Ранее ИА «Первое областное» рассказало о том, как оформить школьную транспортную карту и студенческую транспортную карту, которые позволяют ездить в общественном транспорте за 12,5 рубля, а в некоторых случаях и бесплатно.
О разных способах сэкономить на проезде для взрослых мы писали в отдельном материале.
Также в мэрии рассказали, что проездной на общественный транспорт в Челябинске дает сбой при неправильном пополнении карты, и объяснили, как исправить ошибку.