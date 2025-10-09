Жительница Златоуста попала в колонию за невыплату алиментов на дочь

Городской суд лишил мать свободы на четыре месяца

Златоустовский городской суд приговорил местную жительницу к 4 месяцам и 10 дням лишения свободы за систематическую невыплату алиментов на содержание дочери. Приговор привели в исполнение прямо в зале суда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

37-летняя женщина, ранее лишенная родительских прав, обязана была выплачивать четверть своего дохода на дочь, которой недавно исполнилось 11 лет. Несмотря на принятые меры — сначала административную, а затем и уголовную ответственность — горе-мать продолжала уклоняться от обязательств.

Весной этого года суд заменил неотбытый срок предыдущего наказания на реальное лишение свободы. По новому уголовному делу, с учетом предыдущей судимости, суд назначил окончательное наказание. Приговор вступил в законную силу.