Жительница Златоуста победила в шоу «Поле Чудес»

Художница-гравер выиграла поездку в Санкт-Петербург и гаджеты

Зоя Мазитова из Златоуста стала победителем капитал-шоу «Поле Чудес» на «Первом канале». ИА «Первое Областное» Пообщался с победительницей.



Зоя выступила в третьей тройке игроков и верно ответила на вопрос: «Как называлась на Руси кукла, которую делали из лыка или соломы на праздник Покрова и дарили женщине, чтобы она всё успевала?». Жительница Златоуста назвала верный ответ «Десятиручка».

В финале прозвучал вопрос: «Как ведьмы и колдуны называли своих помощников — чертей, бесенят и кикимор». Самой догадливой вновь стала Зоя Мазитова. Ответ был — «Сотрудник».

«Рада, что приняла участие в игре и одержала красивую победу. Считаю, что прославила наш Златоуст, где трудятся оружейники, художники- граверы», — рассказала ИА «Первое Областное» победительница.

В конце игры жительница Златоуста поблагодарила директора Златоустовского оружейного завода Валерия Томея, на котором женщина работает художником-гравером. От супер-игры Зоя отказалась и потратила выигранные баллы на гаджеты и поездку в Санкт-Петербург.