Жительница Южного Урала стала заслуженным работником местного самоуправления РФ

Почетное звание ей присвоили на III Всероссийском форуме «Малая родина — сила России»

В Москве проходит III Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». В мероприятии принимает участие делегация из Челябинской области во главе с заместителем губернатора Романом Воллертом. Жительницу региона отметили почетным званием «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Начальника управления экономики и инвестиций администрации Саткинского муниципального округа Марину Никулину наградил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека. Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24 на 7 — нужны еще доброе сердце и отзывчивая душа. Спасибо за ваше служение», — отметил в своем обращении Сергей Кириенко.

Также в рамках форума прошла торжественная церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» вручил президент России Владимир Путин.

«Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, — ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России», — подчеркнул Владимир Путин.

В этом году на соискание премии подали рекордное количество заявок — 63 тысячи.