Жительница Верхнего Уфалея «заработала» в интернет‑магазине 500 тысяч рублей долга

Предложение о заработке поступило через мессенджер, «работодателя» ищут

В Верхнем Уфалее 22-летняя девушка стала жертвой мошенников, пытаясь заработать через интернет. Предложение о работе потерпевшая получила через мессенджер, рассказали в полиции.

«Суть работы была в оказании помощи по продаже товаров. Затем собеседник в мессенджере прислал ссылку на первое задание: поставить товар в „избранное“ и скинуть скриншот, после пришло еще девять таких же заданий. После этого девушка получила на свой счет первую выплату в размере 360 рублей, что убедило ее в честности работодателя», — рассказали в полиции.

Далее ее добавили в группу, где были такие же работники и куда поступали задания, которые все время усложнялись. Наконец для их выполнения потребовалось вложения.

«Потерпевшая вложила 10 тысяч рублей и купила товар по указанной ссылке. Затем ее счет в личном кабинете пополнился на 10 тысяч рублей плюс 20% от сделки. Но, пытаясь вывести эту сумму на банковскую карту, девушка получила сообщение о необходимости выполнить еще одно задание с вложением 996 рублей. Но и после этого вывести деньги не удалось, поскольку появилось новое задание, на выполнение которого нужны были уже почти 59 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Задания продолжали поступать, и требуемые вложения тоже росли. Потерпевшая даже взяла два кредита — на 270 и 259 тысяч рублей. В итоге девушка поняла, что это замкнутый круг, и обратилась в полицию.