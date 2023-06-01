Жительница Троицка украла 60 тысяч рублей из забытого соседом на улице кошелька

До задержания она успела потратить лишь полторы тысячи

23-летний житель Троицка забыл на скамейке во дворе многоэтажки кошелек с крупной суммой. В нем лежали банковские карты, водительское удостоверение и 60 тысяч рублей. Ситуацией воспользовалась 49-летняя соседка мужчины по дому. Подробности рассказали в пресс-службе троицкой полиции.

Полицейские выяснили, что женщина проживает в одном подъезде с потерпевшим. Выходя на улицу, она увидела на скамейке кошелек и, убедившись, что никого нет рядом, забрала деньги, а банковские карты и водительское удостоверение выкинула.

Женщина успела потратить только 1,5 тысячи рублей, остальные деньги сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.

В отношении злоумышленницы завели уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ).

Юристы предупреждают: далеко не каждую находку денег, гаджетов или других ценностей можно считать счастливым случаем и смело присваивать себе. В каких случаях можно попасть за решетку после подобных историй, мы писали здесь.