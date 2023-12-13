Жительница Троицка отметила 100‑летний юбилей

Труженице тыла вручили поздравление от президента России

Накануне, 12 декабря, жительница Троицка, труженица тыла Татьяна Ермакова, отметила 100‑летний юбилей. Поздравить долгожительницу пришли сотрудники администрации, соцзащиты, а также депутаты, сообщили в пресс-службе мэрии Троицка.

Татьяна Ермакова родилась в Курганской области 12 декабря 1923 года. Работать она начала очень рано: уже в 13 лет девочка трудилась нянечкой в детском саду. В годы войны женщина была комбайнером и трактористом, затем выучилась на бухгалтера и работала по этой профессии до выхода на пенсию.

Несмотря на почтенный возраст, Татьяна Самойловна продолжает читать книги, помогает своей внучке готовить и старается вести активный образ жизни.

Глава Троицка Александр Виноградов, начальник управления социальной защиты населения администрации Троицка Сюзанна Григорян и депутаты вручили имениннице цветы, поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и подарки.

В октябре 100-летний юбилей отметила жительница Магнитогорска Полина Кузичкина. Ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы также получила поздравление от главы государства.