Жительница Снежинска выращивает в своей квартире более 220 азиатских орхидей

Чтобы их полить потребуется 3,5 часа

Жительница Снежинска создала в своей квартире вечное лето: коллекция азиатских орхидей занимает три стеллажа. Об особенностях таких цветов, сортах и мутациях Олеся Набокова рассказала журналистам «ОТВ-Снежинск».





Увлечение началось с обычного «голландца» из магазина, но у Олеси они не прижились. Зато настоящая страсть вспыхнула к азиатским сортовым орхидеям.

«В 2021 году я конкретно подсела именно на азиатские. Они идут как бы сортовые, и мутации у них разные: биг лип, пелорик, бабочка... И меня зацепило, закрутило, завертело», — улыбается Олеся Набокова.





Растения приходят из Азии совсем маленькими, но быстро зацветают под полноспектральной лампой на 50 ватт.

Особенность коллекции — редкие мутации: трилипсы с тремя «губами», «бабочки» с лепестками, напоминающими крылья, и восковые сорта с толстыми, плотными цветами. Некоторые из них источают аромат, но всего несколько часов утром. Есть и такие, что пахнут только осенью.





Чтобы полить такое богатство потребуется 3,5 часа.

«Утром встаю около семи, сюда бегу. Поздоровалась с ними, посмотрела: „все мои красотки цветут, все хорошо“ и начинаю домашними делами заниматься. Вообще поливаю раз в неделю, каждое воскресенье. Для этого мне надо каждый цветок взять в руки, посмотреть, что все нормально. Обтираю им листья, смотрю, как цветут, засохшие — убираю», — продолжает Олеся.

Растения живут в закрытой системе, в горшках без дренажных отверстий, что облегчает контроль за поливом. Если корни белые — значит, нужно поливать.





Подкормка растений идет круглый год, но с осени удобрение меняется на состав с преобладанием фосфора и калия, чтобы стимулировать закладку цветочных почек. Но во время цветения орхидеи не удобряют, иначе распускаться они станут намного реже.

Мечтает Олеся о новых сортах, которые сейчас выводят и даже клонируют в России, но их цена доходит до восьми тысяч рублей за одно растение. В ее коллекции стоимость орхидеи варьируется от 900 до 3,5 тысяч. И многие из них ей подарили.





«Муж спрашивает: что тебе подарить? Я говорю: мне орхидею. И на Новый год, и на день рождения»,— улыбается она.

А вот классическую елку в доме уже не ставят — не из-за цветов, а из-за пяти кошек. Зато здесь всегда отмечают праздники. Вместо хвои и шаров — живые цветы, которые дарят ощущение весны посреди уральской зимы.