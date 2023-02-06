Жительница Снежинска потеряла 22 тысячи на продаже кроссовок в интернете

Она перешла по неизвестной ссылке, отправленной «покупателем»

36-летняя жительница Снежинска решила за 5,5 тысяч рублей продать кроссовки с помощью сервиса бесплатных объявлений, но в итоге лишилась 22 тысяч. Подробности сообщили в пресс-службе городской полиции.

После публикации объявления в сети женщине написал «потенциальный покупатель», который сообщил, что оплатил товар. Он также отметил, что на адрес электронной почты продавцу пришла инструкция, как получить зачисление.

Потерпевшая перешла по ссылке, указанной в сообщении, ввела данные банковской карты и код из СМС. После этого женщина увидела, что с ее счета списали более 22 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

Ранее стало известно, что в Челябинске женщина пойдет под суд за мошенничество с микрокредитами на 230 тысяч рублей. Обвиняемая оформляла займы по паспортам знакомых.