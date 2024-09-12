Жительница Озерска за ошибку в загранпаспорте взыскала в суде 500 тысяч рублей

Суд удовлетворил исковые требования частично

Жительница Озерска взыскала в суде 500 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск из-за ошибки в загранпаспорте. В январе 2024 года она не смогла вылететь с сыном в Таиланд, поскольку при прохождении границы у нее были изъяты документы. Как выяснилось позже, в них была допущена ошибка. С иском позже она обратилась в суд.

«Озерским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жительницы Озерска к МВД, Министерству финансов РФ, Управлению МВД России по ЗАТО Озерск, Челябинской области, УФК по Челябинской области о возмещении ущерба, компенсации морального вреда. Иск удовлетворен судом частично. Решение суда в законную силу не вступило», — сообщили в пресс-службе Озерского городского суда.

Истец просила взыскать с ответчиков ущерб в размере 465 160 рублей, моральный вред 100 000 рублей, расходы на представителя 30 000 рублей, а так же расходы по госпошлине.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных при заполнении заявления и в выдаваемом документе лежит не только на лице, заполняющим заявление, но и указанные данные должны быть проверены компетентным сотрудником при выдаче паспорта.

Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения ущерба 465 160 рублей, в счет компенсации морального вреда 30 000 руб., расходы на представителя, расходы по госпошлине.