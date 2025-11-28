Жительница Миасса выгуливала собаку на крыше магазина

Экскременты животного пропитали потолок торгового зала

Судебные приставы Миасса закрыли многолетнее дело о незаконном выходе на крышу магазина, который жительница многоквартирного дома использовала как собственную лоджию и площадку для выгула собаки, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

История началась, когда собственница магазина в одноэтажной пристройке к дому обнаружила на потолке протечки с резким запахом. Осмотр кровли показал необычную картину: на фасаде пятиэтажки был оборудован потайной дверной проем, ведущий прямо на крышу торгового помещения. Выход активно использовался: рядом стояли стол со стульями, сушилка для белья, а вся территория была загрязнена следами жизнедеятельности собаки.

Миасский горсуд установил, что перепланировка была проведена без разрешений и создавала угрозу для безопасности жильцов. Суд обязал женщину замуровать проем и запретил выгуливать собаку на крыше. Однако решение она игнорировала.

«Два месяца, отведенные на добровольное исполнение, прошли, а выход оставался на месте. Должница проигнорировала все уведомления, что вынудило нас применить меры принудительного характера», — сообщили в пресс-службе Миасского РОСП.

В отношении женщины возбудили исполнительное производство. Сначала на нее наложили исполнительский сбор в 5 тысяч рублей, затем ограничили выезд за границу и наложили запрет на регистрационные действия ее автомобилей — Volkswagen Touareg и Hyundai Solaris. Комплекс санкций возымел действие, и решение суда было в конечном итоге исполнено.