Жительница Миасса развела бабочек в своей квартире

В ее коллекции есть как обычные, так и экзотические насекомые

Жительница Миасса Златислава Мурдасова выращивает бабочек. В коллекции у девушки бывает до 50 различных видов, в том числе больших тропических. Журналистам медиахолдинга «Первый областной» Златислава рассказала о том, как проходит процесс выращивания бабочек, что они едят и какова продолжительность их жизни.

О том, что бабочек можно выращивать прямо в квартире, жительница Миасса узнала из интернета. Она изучила эту тему, купила набор и принялась за дело. Результат ее впечатлил.

«У меня появились первые очень красивые бабочки! Я выложила фото у себя в соцсетях, люди залайкали, сказали, что это классная идея», — рассказала Златислава.

Процесс выращивания бабочки занимает около десяти дней. Сам по себе он не сложный, однако для того, чтобы бабочка созрела, нужно создать определенные условия — на протяжении всего времени поддерживать в инкубаторе температуру не менее 23 градусов и определенную влажность. Последнюю создают, заливая в инкубаторе гидрогелевые шарики небольшим количеством воды.

«После того как все условия соблюдены, можно помещать куколок. В течение недели кокон темнеет, и мы должны его вывесить также в специальный инкубатор. Спустя примерно двое суток на свет появляется бабочка», — рассказала Златислава.

Особого ухода бабочки не требуют. Питаются они один раз в день сиропом из воды и сахара или меда. Кормить их можно также соком фруктов. О том, съедобен сироп или нет, бабочки понимают благодаря рецепторам вкуса, расположенным на их лапках.

«К сожалению, продолжительность жизни у этих красавиц небольшая, в среднем 5—7 дней, но за это время они успевают принести много эмоций и радостных впечатлений», — заключила жительница Миасса.