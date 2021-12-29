Жительница Миасса отсудила у медиков 1 млн рублей за смерть ребенка

Из-за ошибки доктора кроха скончалась незадолго до родов

Миасская городская больница № 2 выплатит один миллион рублей женщине, которая по вине докторов родила мертвую девочку, сообщает пресс-служба Миасского городского суда.

Пострадавшая женщина ждала здоровую девочку, но на позднем сроке беременности между плодом и матерью возник резус-конфликт. Обычно медики выправляют такое состояние с помощью медикаментов и женщины вынашивают и рожают своих малышей.

Но на этот раз врач-гинеколог из женской консультации ГБ № 2 не проявила должной заботы о пациентке. Гинеколог знала, что у этой беременной может возникнуть резус-конфликт с ребенком, но не предложила сделать положенную в таких случаях инъекцию иммуноглобулина, которая позволяет провести профилактику.

А когда на позднем сроке проблему выявили по анализам, медик заверила, что непосредственно перед родами резус-конфликт не опасен для малыша.

«Врач должна была сразу сообщить истцу о таком результате анализа. Но сделала это спустя несколько дней и заверила, что подобная ситуация не страшна на данном сроке. Гинеколог дала направление для повторной сдачи анализов, но не назначила другие исследования, необходимые для оценки состояния плода, например УЗИ», — рассказывает консультант суда Нина Кислицына.

Когда же женщина приехала рожать малышку в Челябинский областной перинатальный центр, сердце ребенка уже не билось. Врач в приемном покое не смог услышать сердцебиение крохи и тут же направил женщину на УЗИ. Исследование показало, что ребенок умер. Матери пришлось рожать мертвую дочку.

Проверка качества оказания медицинской помощи показала, что обследование и лечение беременной женщины были выполнены не в полном объеме. Допущенные дефекты привели к гибели плода. Эти выводы и стали основанием для назначения компенсации морального вреда.

«Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости, а также то, что гибель плода причинила тяжелую психологическую травму как истцу, так и ее мужу и детям, ожидавшим рождения ребенка, и посчитал необходимым удовлетворить исковые требования матери в полном объеме. Больница обязана выплатить женщине миллион рублей», — говорит Нина Кислицына.

Решение уже вступило в законную силу.