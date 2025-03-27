Жительница Миасса 10 лет носила на спине шестикилограммовый жировик

Липому размером с небольшой рюкзак удалили хирурги ГБ‑2

В хирургическом отделении ММЦ «Северный» ГБ № 2 Миасса прооперировали женщину, которая больше 10 лет носила на спине гигантскую опухоль.

Новообразование размером с небольшой рюкзак оказалось липомой — доброкачественной опухолью, состоящей из жировой ткани.

По словам пациентки, жировик начал формироваться около 10 лет назад, но поскольку он хозяйку не беспокоил, в больницу она не обращалась. Однако в последнее время верхушка новообразования стала отмирать, в районе шишки появился неприятный запах, спать на спине женщина больше не могла.

Выяснив, что опухоль не злокачественная, врачи приняли решение полностью удалить липому.

По словам заведующего хирургическим отделением ММЦ «Северный» Николая Шеметова, операция проводилась под эндотрахеальным наркозом и длилась два часа.

«Иссекали это новообразование полностью, в том числе с мышечной тканью, куда оно прорастало. Была большая кровопотеря, потому что везде были сосуды, обеспечивающие хорошее кровоснабжение опухоли. Хирурги убрали опухоль, а затем пластическим методом закрыли дефект. Для этого в начале операции были сделаны специальные разрезы, чтобы потом кожу можно было аккуратно сопоставить», — рассказал он.

Когда опухоль отсекли, оказалось, что ее вес 6 килограммов, в длину она достигла почти полметра.

Больная первые сутки провела в реанимации, а затем еще несколько дней находилась под наблюдением хирургов в стационаре, где ей ежедневно обрабатывали шов и делали перевязки.