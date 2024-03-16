Жительница Магнитогорска выиграла планшет, приняв участие в викторине

На вопросы о родном городе женщина ответила на избирательном участке

Пенсионерка Ольга Комкова из Магнитогорска проголосовала на выборах президента в первый день голосования — 15 марта. Тогда же волонтеры уговорили ее принять участие в викторине и ответить на несложные вопросы о родном городе. Сегодня женщина узнала, что стала обладательницей планшета, передает пресс-служба администрации города.

«Сегодня с утра сын мне кричит: „Мама, смотри, по телевизору идет розыгрыш!“. Правда, мы включили уже тогда, когда разыгрывали телевизоры. Потом он посмотрел на сайте — и вот наш номер! Муж позвонил на горячую линию, и мы с Зеленого лога сразу поехали в редакцию»,— рассказала победительница.

Женщина призналась, что если бы не волонтеры, то она прошла бы мимо. Именно они уговорили ее принять участие в викторине. И, по ее словам, впервые в жизни ей повезло: раньше пенсионерка никогда ничего не выигрывала.

Кстати, и сама Ольга Комкова, и ее супруг — активные люди: они занимаются скандинавской ходьбой и садом. А еще они активно пользуются интернетом, так что планшет чете Комковых пригодится.