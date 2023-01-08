Наталья Кульпина из Магнитогорска создает миниатюрные вязаные игрушки, некоторые из них получаются размером меньше, чем спичечный коробок. Вязаные зайчики, котята и мишки рукодельницы похожи на настоящих. Для их изготовления она использует пушистые нитки, бисер и краски. Для чего нужны мини-зверьки, Наталья рассказала ИА «Первое областное».
Женщина призналась, что любит мультфильмы и игрушки. И когда увидела в интернете курсы по обучению вязанию мини-игрушек, то сразу решила освоить его. Игрушки получаются обаятельными, лучше всего для них подходят образы животных.
«Мои игрушки нужны только для того, чтобы набираться радости, умиления и счастья, что нам так нужно в повседневной жизни. Возьмешь такую кроху в руки: она мягкая, ручки-ножки двигаются, смотрит на тебя и улыбается или грустит. Как сказал мне недавно мой преподаватель — чтобы дарить любовь и радость другим, нужно быть самому любимым, радостным, счастливым. Значит, мои игрушки нужны для счастья», — рассказала Наталья Кульпина.
Наталья создает игрушки как для себя, так и на заказ. На изготовление одной работы уходит от недели до месяца. Это зависит от размера, окраски и детализации.
«Самый маленький зверек, какого я вязала, — 2 см. В основном вяжу пятисантиметровых. Моя мини-игрушка отличается от других тем, что она маленькая копия реального животного. У нее двигаются лапки, голова. Это игрушка для взрослых, которые в душе остаются детьми, верящими в чудеса», — добавила Наталья.
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