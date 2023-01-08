Жительница Магнитогорска создает миниатюрные копии животных

Мастерица уверена, что вязаные крохи нужны для счастья

Наталья Кульпина из Магнитогорска создает миниатюрные вязаные игрушки, некоторые из них получаются размером меньше, чем спичечный коробок. Вязаные зайчики, котята и мишки рукодельницы похожи на настоящих. Для их изготовления она использует пушистые нитки, бисер и краски. Для чего нужны мини-зверьки, Наталья рассказала ИА «Первое областное».

Женщина призналась, что любит мультфильмы и игрушки. И когда увидела в интернете курсы по обучению вязанию мини-игрушек, то сразу решила освоить его. Игрушки получаются обаятельными, лучше всего для них подходят образы животных.

«Мои игрушки нужны только для того, чтобы набираться радости, умиления и счастья, что нам так нужно в повседневной жизни. Возьмешь такую кроху в руки: она мягкая, ручки-ножки двигаются, смотрит на тебя и улыбается или грустит. Как сказал мне недавно мой преподаватель — чтобы дарить любовь и радость другим, нужно быть самому любимым, радостным, счастливым. Значит, мои игрушки нужны для счастья», — рассказала Наталья Кульпина.

Наталья создает игрушки как для себя, так и на заказ. На изготовление одной работы уходит от недели до месяца. Это зависит от размера, окраски и детализации.

«Самый маленький зверек, какого я вязала, — 2 см. В основном вяжу пятисантиметровых. Моя мини-игрушка отличается от других тем, что она маленькая копия реального животного. У нее двигаются лапки, голова. Это игрушка для взрослых, которые в душе остаются детьми, верящими в чудеса», — добавила Наталья.

Жительница Чесменского района Ляйзат Ермекбаева около пяти лет создает уникальных коллекционных кукол. Фигурки похожи на живых девочек, некоторые из которых напоминают внучек мастерицы, а их у нее трое. О том, сложно ли лепить кукол с человеческими лицами и кто их коллекционирует, — в материале ИА «Первое областное».

