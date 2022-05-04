Жительница Магнитогорска вернула украденные у вуза 164 тысячи рублей

Дама присваивала часть зарплаты коллег и деньги студентов

Судебные приставы Магнитогорска взыскали 164 тысячи рублей с сотрудницы местного вуза, которая несколько лет назад была осуждена за мошенничество в отношении своих коллег. Об этом в среду, 4 мая, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Челябинской области.

Несколько лет назад женщину поймали на финансовом преступлении.

«Занимая должность начальника отдела платных услуг в одном из вузов Магнитогорска, она требовала от своих подчиненных передавать ей ежемесячно по 5000 рублей за то, что обеспечивала их дополнительной работой и соответственно — доплатами. Также она принимала от граждан средства на обучение в вузе, присваивала их, а затем вносила ложные сведения в компьютерную программу „Учет внебюджетных средств, поступающих за обучение“», — рассказывают в пресс-службе.

За несколько преступных эпизодов гражданку приговорили к условному сроку и обязали выплатить в пользу вуза 164 тысячи рублей. Деньги приставы вычитали из зарплаты мошенницы на новом рабочем месте. В итоге материальный ущерб, причиненный вузу, взыскали в полном размере.