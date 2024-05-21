Жительница Магнитогорска стала победителем всероссийской «Лиги экскурсоводов»

В финале за звание лучших в семи номинациях состязались 210 представителей 59 субъектов страны

На Международной выставке-форуме «Россия» объявили имена победителей Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов». В десятку лучших вошла представительница Челябинской области Олеся Стародубова, директор библиотечно-информационного комплекса Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова, она победила в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность», сообщили в оргкомитете конкурса.

Организаторами программы, которая стартовала в декабре 2023 года, выступили общество «Знание», платформа «Россия — страна возможностей» и программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тысячи юных и взрослых экскурсоводов со всей страны. В финале конкурса за звание лучших в семи номинациях состязались 210 представителей из 59 субъектов страны. Экспертная комиссия оценивала участников кейс-чемпионата по пяти компетенциям: коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стресс-менеджмент. Важной частью финала стала просветительская программа с участием экспертов из туристической индустрии и смежных направлений.

«Пять дней мы работали на ВДНХ. Итогом стала защита экскурсионного продукта в Московском Политехе перед экспертами конкурса. Финал позади. Я лучший экскурсовод в России в номинации „Волонтерско-экскурсионная деятельность“, и мой экскурсионный маршрут по МГТУ имени Г. И. Носова был признан одним из лучших», — поделилась Олеся Стародубова.

В общей сложности отмечены наградами 77 финалистов. Кроме того, экспертный совет выбрал самые интересные экскурсионные маршруты из тех, что разработали конкурсанты, и 1 000 самых ярких историй экскурсоводов, которые войдут в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Все 210 финалистов программы «Лига экскурсоводов» присоединятся к флагманскому проекту «Знание. Лектор» Российского общества «Знание» и сообществу проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей». Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Еще одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.