Жительница Магнитогорска снимает кино о героях Донбасса

Предприниматель шесть раз за год съездила для этого «за ленточку»

Виктория Волошина из Магнитогорска ездит в зону специальной военной операции, чтобы снимать документальные фильмы. За год она совершила шесть поездок. Об этом рассказывает «КП-Челябинск».

У женщины двое детей: младшей дочке 9 лет, сыну — 15. Каждый раз, садясь в машину, она слышит от них: «Мама, ну и куда ты поедешь? А если не вернешься?». Но Виктория уезжает снова. В ее активе уже семь проектов: два фильма, в которых собраны несколько разных историй, и пять подкастов.

Она не военкор и не журналист с дипломом. У нее свой небольшой IT-бизнес, который включает цифровые мемориалы, геосистему для кладбищ и маркетплейс мемориальных услуг. Цифровые мемориалы для бойцов СВО Виктория решила делать на благотворительной основе.

«Прежде чем делать, нужно разобраться, что происходит там», — рассказывает она.

Женщина начала много читать и смотреть об СВО. А потом случилось горе — у соседки умер муж. Виктория много общалась с вдовой и решила записать первый подкаст. Нашла оператора Дмитрия Гущина, купила оборудование.

«После нескольких подкастов я поняла: смотреть в глаза бойцу и задавать вопросы с умным видом, не побывав там, нечестно», — признается Виктория.

Первая поездка состоялась в Горловку ДНР. Викторию зацепила история маленькой девочки-партизанки, у которой вся семья ушла в подполье.

«Я ехала просто снять эту семью. Оператор сразу согласился, не думая. Поездка затянулась на две недели. Для меня Донбасс — как магнит для настоящих. Однажды там побывав, не вернуться туда невозможно», — говорит она.

Один из самых пронзительных фильмов Виктории называется «Дети войны». Главные герои — та самая семья партизан. Отец подробно рассказывает, какие диверсии они совершали. Их обстреливали автоматной очередью, они прятались в канавах. У девочки в 9 лет случилось ранение головы.

Показы фильма прошли в администрации Магнитогорска, в министерстве финансов Челябинска. После показа глава Минфина обратился в министерство образования, и фильм планируют транслировать по всем школам Челябинска.

«Я присутствовала на показе. Учителя потом говорили: к нам приходили разные люди, но так сильно никого не пробирало. Когда ты преподносишь информацию детям из уст детей, они воспринимают намного лучше. Взрослые мужчины плакали», — вспоминает Виктория.

Сейчас команду пригласили на телеканал «Звезда». Виктория и оператор работают собственными силами, напарник ездит в свой отпуск. Так родился медиапроект «MEMOРИС» — команда фиксирует живую историю СВО из первых уст, работая непосредственно в зоне спецоперации. Параллельно развивается IT‑составляющая «MEMOРИС: НАСЛЕДИЕ» — экосистема, где каждый павший боец получает личную страницу с фотографиями, письмами и наградами.

На вопрос, страшно ли ей ездить, Виктория отвечает прямо: «Конечно, страшно. Не боятся только дураки. Но когда ты уже не первый раз едешь, страх начинает потихоньку притупляться». Были две серьезные ситуации с прилетами. Первый раз взрыв прогремел рядом с жилым домом, когда Виктория везла детям гуманитарку.

«Я закричала: разворачиваемся, уезжаем отсюда! Была только одна мысль: страшно умереть, потому что у меня дети», — говорит она.

Второй раз в тыловом районе за ними гналась «баба-яга», но зенитчики отстреляли беспилотник.

В Донбасс Виктория ездит за историями, но без подарков и гуманитарной помощи не обходится ни одна поездка. Деньги она не собирает, покупает на свои гостинцы и подарки.

«Я очень боюсь разных сборов. Первый раз вообще оставила там всю свою зарплату. Невозможно не помогать», — признается она.

Каждый свой фильм или пост Виктория заканчивает фразой: «Россия не там, где граница, Россия там, где наши сердца».

«Я считаю своей миссией растопить сердца людей, достучаться до них. Очень много равнодушных людей у нас в стране, живут так, как будто ничего не происходит. Если получится достучаться даже до нескольких сердец — это уже наша победа», — убеждена женщина.

Сейчас Виктория с оператором готовятся к новой поездке в середине июня. Они собираются на запорожское направление, в Бахмут, к десантникам. Сложность — в бюрократии: запрос на разрешение снимать ушел еще в феврале, ответа до сих пор нет. Но Виктория все равно поедет. Потому что уверена: правду о войне, рассказанную детьми и показанную глазами тех, кто сам там был, нельзя заменить ничем.