Жительница Магнитогорска пять лет проработала в налоговой инспекции по поддельному диплому

Женщина занимала должность инспектора-делопроизводителя

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении 44-летней местной жительницы, которая обманом трудоустроилась в налоговую инспекцию. Женщина признана виновной в использовании заведомо поддельного официального документа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2016 году она трудоустроилась в районную налоговую инспекцию и предоставила в отдел кадров поддельный диплом о средне-специальном образовании. Это позволило ей устроиться на должность инспектора-делопроизводителя.

«Использование поддельного документа позволило подсудимой на протяжении 5 лет работать на указанной должности», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Приговором виновной назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.