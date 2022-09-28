Жительница Магнитогорска приютила в квартире летучую мышь

Заблудившееся животное отправится на зимовку в Уфу

Необычный гость наведался к жительнице Магнитогорска Елене Онищук: к окну ее квартиры прилетела и повисла на москитной сетке летучая мышь. Опасаясь, что животное замерзнет, женщина забрала его в дом и сейчас готовится передать в специализированный центр в Уфе. Об этом Елена рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».



Летучую мышь в своем окне Елена Онищук обнаружила еще в понедельник, все это время рукокрылое висело вниз головой на москитной сетке. О своей находке женщина написала в социальных сетях.



«Два дня она так провисела. А вчера вечером, ожидая, что ночью будет минусовая температура, я решила забрать ее в дом», — рассказала Елена.

По словам эколога, кандидата биологических наук Александра Лагунова, часть обитающих на Южном Урале летучих мышей улетает на зимовку в теплые края, а другая часть остается зимовать.



«Чаще всего они зимуют в пещерах и в некоторых искусственных сооружениях: тоннелях, шахтах и подвалах заброшенных зданий», — уточнил ученый.

Если летучая мышь попала в квартиру, эксперт советует прежде всего выяснить, к какому виду она относится. Затем попытаться определить ее состояние — здорова или есть признаки повреждений или болезни.



«Если животное здорово, его необходимо выпустить на волю», — подчеркнул Александр Лагунов.

Летучую мышь также можно попробовать накормить. Как и чем, можно узнать из интернета.



По словам Елены Онищук, летучая мышь чувствует себя хорошо. Женщина собирается отправить ее на зимовку в центр реабилитации диких животных, расположенный в Уфе. Следующей весной ее, очевидно, выпустят на волю.

Два месяца назад похожий случай произошел в Челябинске: летучая мышь залетела в квартиру жительницы «Академа». На помощь пришел сосед девушки, который поймал животное.