Жительница Магнитогорска попросила Алексея Текслера вернуть из армии мобилизованного многодетного отца

Губернатор отметил, что вопрос с многодетными запасниками в регионе решен почти полностью

Первый же вопрос на идущей сегодня, 14 декабря, прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера касался прошедшей осенью 2022 года частичной мобилизации. Кристина Шарнина из Магнитогорска пожаловалась главе региона, что ее муж, отец троих несовершеннолетних детей, до сих пор не вернулся домой из войск.



«Напомню, мобилизация в нашем регионе прошла организованно. У нас около 25 процентов мобилизованных — добровольцы. Я благодарен каждому из них. Основная задача перед нами — победить в войне, развязанной коллективным Западом. Еще до принятия решения Минобороны о возвращении домой многодетных отцов я просил нашего областного комиссара не призывать жителей с тремя несовершеннолетними детьми. В этой части много было сделано, но есть случаи, когда такой мобилизованный был призван. На областной комиссии мы составили списки таких людей вместе с омбудсменом Юлией Сударенко. Они сегодня в Минобороны, мы возвращаем этих людей. Прошу взять на контроль, мне сегодня же дадут информацию, где находится ваш муж», — ответил Алексей Текслер Шарниной.

Текслер также напомнил, что призывные комиссии проводились в период мобилизации постоянно и одним из главных вопросов было возвращение домой не подпадающих под президентский указ о мобилизации граждан.

«Омбудсмен Юлия Сударенко, я лично постоянно выезжали в места сборы мобилизованных. Решали возникающие вопросы. Думаю, что те моменты, которые остались, по мобилизации с тремя детьми, мы почти закрыли», — заверил губернатор жителей области.