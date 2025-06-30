Жительница Кыштыма потратила 360 тысяч рублей на поездки к бесплатному онкологу

Пациентке пришлось посещать доктора в другом городе

Жительница Кыштыма в течение года была вынуждена тратиться на такси, чтобы попасть на прием к врачу-онкологу. Дело в том, что бесплатные посещения доктора были доступны ей только в Копейске — по причине нехватки специалистов и препаратов женщину прикрепили к врачу в Копейске, сообщает пресс-служба Народного фронта.

«В зависимости от того, как долго меня ждало такси, одна поездка обходилась мне в 6—7 тысяч рублей. К врачу я ездила раз в неделю. И в итоге за год потратила на поездки 360 тысяч рублей», — рассказывает пациентка.

Свою жалобу на сложившуюся ситуацию женщина оставила операторам прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она пожаловалась в ОНФ. В итоге пенсионерку переприкрепили к центру лечения онкологии в родном Кыштыме.

«Мне позвонили и сообщили, что препараты для моего лечения направлены в Кыштым. Получать я их буду по месту жительства», — говорит пациентка.

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