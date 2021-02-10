Жительница копейского поселка Кадровик, где произошел большой разлив канализационных стоков, объявила голодовку. Татьяна Исайкина требует от администрации округа четкого плана-графика по устранению последствий аварии. Разработкой документа занимаются специалисты коммунального предприятия.
На столь серьезный шаг Татьяну Исайкину побудил опыт прошлых лет. В 2015 году был крупный разлив канализационных стоков, реки нечистот затопили огороды, дворы жителей Кадровика. Устраняли последствия только летом. Одну из веток ливневой канавы коммунальщики вычищали в жару, работы сопровождались соответствующим запахом и тучами насекомых. На этот раз Татьяна Исайкина хочет знать сроки и объемы устранения последствий разлива.
«В этот раз топило в течение недели. 31 января к нам приехал глава округа, специалисты прокуратуры. В диалоге с Андреем Фалейчиком я предупредила: если мы не увидим, что дело будет сдвинуто с мертвой точки, я объявляю голодовку. Срок был озвучен — неделя. Я прождала до 8 февраля, вчера решила, что только таким способом могу помочь своему поселку. Ничего не имею против лично главы Андрея Фалейчика, он у нас работает не так давно. Но мы хотим видеть эффективную работу: четко понимать, когда будет произведена обработка территории, вычищены наши дворы-огороды, когда будет капитальный ремонт коллектора. У нас ведь эта проблема не первый год, и мы не знаем, нужны ли мы своему округу, будет ли что-то предпринято и когда», — поясняет Татьяна Исайкина.
Женщина уверена: авария не устранена до сих пор, просто объемы разлива уменьшились.
«Стоит встать в снег — ноги проваливаются в грязную канализационную жижу. Я нашла место, где под снегом еще течет, но что это: просто вода или канализация — я не могу утверждать», — продолжает Татьяна Исайкина.
Сейчас ее поддерживает большинство жителей поселка, к ней приезжают общественники, представители местного водоканала, полиция.
В администрации округа нам пояснили, что коллектор в Кадровике будет однозначно отремонтирован. Первоначальные меры по устранению аварии приняты: дорога восстановлена, прочистка коллектора продолжается, но разлива стоков уже нет. Разработкой плана мероприятий в спешном порядке занимаются специалисты обслуживающего предприятия МУП «КСВВ» и привлеченные специалисты из Екатеринбурга.
«Проблема в канализационной системе в поселке многолетняя. До 11 января 2021 года все сети были в конкурсной массе банкротящегося предприятия МУП „Горводоканал-Копейск“, мы не могли их ремонтировать и выделять на них средства. 1 февраля депутаты округа выделили средства на устранение аварии и ремонт коллектора», — пояснили в пресс-службе администрации города.
Контроль над ситуацией держит и прокуратура округа. По словам заместителя прокурора Максима Хабибулина, на прошлой неделе в Кадровике состоялось совещание с Министерством экологии области. До конца недели ведомство ждет заключения специалистов Минэкологии, и уже по нему будут озвучены меры прокурорского реагирования. Представители местного водоканала обещали женщине представить план мероприятий в течение пяти дней.