Жительница копейского поселка, пострадавшего от разлива нечистот, объявила голодовку

Женщина требует от местных властей четкого плана действий по ликвидации коммунальной аварии

Жительница копейского поселка Кадровик, где произошел большой разлив канализационных стоков, объявила голодовку. Татьяна Исайкина требует от администрации округа четкого плана-графика по устранению последствий аварии. Разработкой документа занимаются специалисты коммунального предприятия.

На столь серьезный шаг Татьяну Исайкину побудил опыт прошлых лет. В 2015 году был крупный разлив канализационных стоков, реки нечистот затопили огороды, дворы жителей Кадровика. Устраняли последствия только летом. Одну из веток ливневой канавы коммунальщики вычищали в жару, работы сопровождались соответствующим запахом и тучами насекомых. На этот раз Татьяна Исайкина хочет знать сроки и объемы устранения последствий разлива.

«В этот раз топило в течение недели. 31 января к нам приехал глава округа, специалисты прокуратуры. В диалоге с Андреем Фалейчиком я предупредила: если мы не увидим, что дело будет сдвинуто с мертвой точки, я объявляю голодовку. Срок был озвучен — неделя. Я прождала до 8 февраля, вчера решила, что только таким способом могу помочь своему поселку. Ничего не имею против лично главы Андрея Фалейчика, он у нас работает не так давно. Но мы хотим видеть эффективную работу: четко понимать, когда будет произведена обработка территории, вычищены наши дворы-огороды, когда будет капитальный ремонт коллектора. У нас ведь эта проблема не первый год, и мы не знаем, нужны ли мы своему округу, будет ли что-то предпринято и когда», — поясняет Татьяна Исайкина.

Женщина уверена: авария не устранена до сих пор, просто объемы разлива уменьшились.

«Стоит встать в снег — ноги проваливаются в грязную канализационную жижу. Я нашла место, где под снегом еще течет, но что это: просто вода или канализация — я не могу утверждать», — продолжает Татьяна Исайкина.



Сейчас ее поддерживает большинство жителей поселка, к ней приезжают общественники, представители местного водоканала, полиция.

В администрации округа нам пояснили, что коллектор в Кадровике будет однозначно отремонтирован. Первоначальные меры по устранению аварии приняты: дорога восстановлена, прочистка коллектора продолжается, но разлива стоков уже нет. Разработкой плана мероприятий в спешном порядке занимаются специалисты обслуживающего предприятия МУП «КСВВ» и привлеченные специалисты из Екатеринбурга.

«Проблема в канализационной системе в поселке многолетняя. До 11 января 2021 года все сети были в конкурсной массе банкротящегося предприятия МУП „Горводоканал-Копейск“, мы не могли их ремонтировать и выделять на них средства. 1 февраля депутаты округа выделили средства на устранение аварии и ремонт коллектора», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Контроль над ситуацией держит и прокуратура округа. По словам заместителя прокурора Максима Хабибулина, на прошлой неделе в Кадровике состоялось совещание с Министерством экологии области. До конца недели ведомство ждет заключения специалистов Минэкологии, и уже по нему будут озвучены меры прокурорского реагирования. Представители местного водоканала обещали женщине представить план мероприятий в течение пяти дней.