Жительница Копейска едва не попала под колеса автобуса

Избежать трагедии помог проходящий мимо местный житель

Накануне в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» жительница Копейска поделилась с подписчиками историей своего спасения. По словам женщины, она едва не угодила под колеса автобуса, и если бы не случайный прохожий, все могло закончиться трагически.

«Сегодня утром со мной произошел самый ужасный случай в моей жизни. На улице скользко, я стою на остановке возле „Славы“, жду автобус. Он начинает подъезжать, я подхожу поближе и резко поскальзываюсь, да так, что начинаю лететь прямо под автобус. Меня едва кто-то успел поймать, прямо у самого автобуса. Сначала не поняла, что случилось, а как дошло, так разрыдалась. Жутко испугалась, конечно... А того, кто меня поймал, я даже не поблагодарила. Хочу сказать хотя бы так спасибо тому человеку!»— написал анонимный пользователь.

Спаситель женщины в социальных сетях так и не объявился. А вот дорожникам от комментаторов «досталось».

«Город весь в гололеде, дороги перейти невозможно. Почему не посыпают? Столько людей падает и травмируется!»— возмутилась пользователь Лариса Рязанцева.

Однако среди подписчиков паблика нашлись и те, кто посчитал, что копейчанка сама виновата в случившемся.

«К автобусу надо подходить только после того, как он остановится. И при движении автобуса перемещаться к выходу тоже только тогда, когда он остановится»,— написал Александр Загребалов.

В ответ мужчине местные жители сообщили, что если к транспорту не подойти ближе, то водители могут и не остановиться. Причем нередко так поступают именно водители городского общественного транспорта. То же самое и в самом автобусе: если транспорт переполнен, то выйти на своей остановке, не встав заранее, можно не успеть.