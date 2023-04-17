Жительница Челябинской области выиграла 2 млн рублей на пластическую операцию

Эксперты бьюти‑индустрии преобразили бизнесвумен из Златоуста

В Челябинской области подвели итоги Международного социального проекта-преображения «Красота в себе», который проводит общественное объединение «Опора России». Победитель конкурса бизнесмен из Златоуста Светлана Негребецких получила возможность сделать комплексную пластическую операцию стоимостью 2 млн рублей, сообщает ЧОО «Опора России».

«Идея проекта возникла в непростые времена пандемии, когда многие челябинские женщины пребывали в подавленном состоянии. С профессиональной командой единомышленников — врачей и экспертов бьюти-индустрии — мы решили внести в нашу жизнь луч света, добра и красоты»,

— говорит организатор проекта сопредседатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЧОО «Опора России» Ирина Кузнецова.

На протяжении 90 дней участница вместе с 12 экспертами проекта трудилась над новым имиджем, своей внешней и внутренней красотой, преображением рабочего пространства. Светлане сделали комплексную пластическую операцию: нижнюю блефаропластику, липофилинг средней трети лица, удаление комков Биша, липосакцию подбородка.

«Для каждой женщины важна красивая внешность. Для женщины-руководителя, которая является лицом компании, вдвойне. Как представитель Гильдии оружейников города Златоуста я принимаю участие в переговорах самого высокого уровня и лично продвигаю бренд златоустовской гравюры на федеральный и мировой уровень. Уверена, что мой новый образ позволит укрепить позиции нашего города и всего Южного Урала»,

— говорит Светлана Негребецких.