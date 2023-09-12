Жительница Челябинской области вернет государству обналиченный маткапитал

Женщина купила дом и продала его, не выделив доли детям

Жительница Еманжелинска должна вернуть государству 453 тысячи рублей, которые она потратила на улучшение жилищных условий своих детей за счет государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В 2016 году после рождения второго ребенка женщина купила домик на средства материнского капитала. Право собственности на дом она оформила на себя и через год продала его другим людям.

«Она не выделила доли несовершеннолетним детям и не купила им другое жилье взамен этого дома. Таким образом женщина злоупотребила своим правом на реализацию средств материнского капитала», — отмечают в пресс-службе.

Когда преступный факт вскрылся, прокуратура Красноармейского района потребовала через суд взыскать с женщины средства маткапитала. Еманжелинский городской суд встал на сторону надзорного ведомства — исковые требования прокурора удовлетворены.

В 2023 году материнский капитал на второго ребенка вырос до 779 тысяч рублей.