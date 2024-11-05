Жительница Челябинской области стала призером международного конкурса красоты

Татьяна Лыкова — первая вице-миссис мира

31-летняя Татьяна Лыкова из Магнитогорска вошла в число призеров международного конкурса красоты World beauty 2024 и завоевала титул первой вице-миссис мира. Об этом красавица сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первая вице-миссис мира! Третья корона и такого масштаба! Спасибо всем и каждому за поддержку»,— написала Татьяна Лыкова.

Конкурс красоты и таланта World beauty 2024 проходил в Москве с 2-го по 4-е ноября в честь дизайнеров Вячеслава Зайцева и Пьера Кардена. Участие в нем приняли более 90 красавиц из 10 стран, в том числе из Франции, Эстонии, Таджикистана и других. За титулы боролись и девочки в возрасте от четырех лет, и подростки, и незамужние девушки, и замужние дамы, и женщины старше 50 лет.

Конкурсных выходов было четыре: национальный, спортивный, вечерний и в дизайнерской одежде.

Призовой фонд конкурса составил пять миллионов рублей. Но деньги победительницам выдали в виде сертификатов на участие в других проектах, которые устраивает компания.

Ранее престижный титул на конкурсе красоты завоевала уроженка Челябинска и экс-сотрудница ИА «Первое областное» Анастасия Патрушева.