Жительница Челябинской области стала победителем номинации всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Жительница Магнитогорска стала одним из победителей номинации «Моя гордость. Моя малая родина»

В Москве подвели итоги всероссийского молодежного форума «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина» всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Одним из победителей в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» стала юная жительница Челябинской области Наталья Новоселова. Девушка представила серию игр и соревнований, направленных на изучение интересных фактов о родном регионе в области истории, географии и экономики, сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам председателя местного отделения Российского движения школьников города Магнитогорска Натальи Новоселовой, проведение игр показало, что большинство школьников 5-7 классов не могут назвать даже семь городов области и совсем не имеют о них никакого представления. Кроме того, некоторые из них относят Екатеринбург, Уфу и даже Санкт-Петербург к городам Челябинской области. По мнению победителя форума, все это потому, что в магнитогорских школах нет карт Челябинской области, а автомобильные, которые продают, сложно использовать в образовательных целях.

«Для проекта мы отрисовали карты Челябинской области, которые школы стали использовать на уроках краеведения, помимо игры. В нынешнем сезоне конкурса „Моя страна — моя Россия“ я стала победителем во второй раз. Первая защита проходила в онлайн-формате, сейчас же в рамках форума у нас появилась возможность встретиться и пообщаться с коллегами со всей страны, за что я благодарна проекту и платформе „Россия — страна возможностей“»,— рассказала Наталья Новоселова.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, номинации «Моя гордость. Моя малая родина» и «Моя страна. Моя история. Мой космос» являются самыми масштабными — в заочном этапе конкурса набралось более 18 тысяч авторов проектов, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение культурно-исторического наследия городов и малых поселений страны. При этом он отметил, что каждый участник форума уже победитель, поскольку доказал значимость своей идеи.

В этом году участниками всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали 91 147 человек, причем не только жители Российской Федерации, но и США, Египта, Беларуси и других стран.

Отметим, конкурс «Моя страна — моя Россия» является проектом автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина с целью создания условий для повышения социальной мобильности и обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.