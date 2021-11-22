Жительница Челябинской области стала двухмиллионным пользователем образовательной платформы «Сферум»

Из-за дистанционного образования на сайте каждый день регистрируются новые участники

Образовательная платформа «Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. «Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» превысило 2 млн человек, увеличившись за месяц на 110%, сообщает компания «Ростелеком», которая обеспечивает цифровую инфраструктуру платформы.

С 25 октября по 8 ноября, когда в ряде регионов школьники были временно переведены на дистанционное обучение, платформой активно пользовалось 1 млн 250 тысяч человек. Юбилейным двухмиллионным пользователем стала школьный учитель английского языка из села Кременкуль Челябинской области Эльвира Ижбирдина.

«В нашей школе образовательная платформа „Сферум“ появилась недавно, и я решила зарегистрироваться и оценить ее функционал. Платформа предоставляет много удобных функций. Мы можем создавать сообщества и чаты, обсуждать в них нашу классную и внеклассную жизнь. Также, например, отсутствующие ученики могут присоединиться к уроку по видеозвонку, а значит, они не пропустят школьную программу. И все это доступно в рамках одной платформы», — сказала учитель английского языка МОУ Кременкульская СОШ Эльвира Ижбирдина.

Сегодня платформа активно используется в 35 регионах РФ, при этом в 15 пилотных регионах подключено 100% школ. Это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Она основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и безопасный инструмент. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум. рф.

Сегодня «Сферум» предлагает групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. На платформе действуют чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий. Сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников, доступны пользователям платформы. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.