Жительница Челябинской области стала чемпионом по зимней рыбалке

Два года назад она вообще не умела ловить рыбу



Жительница Челябинской области победила в соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку. С зимней рыбалкой она познакомилась два года назад.

Первое место в Кубке области среди женщин второй год подряд занимает Людмила Третьякова. Кроме того, Людмила стала победительницей в номинации «Биг Фиш» (самая крупная рыба), поймав окуня весом в 134 грамма.

«Когда два года назад меня пригласили принять участие в соревнованиях Женской рыболовной лиги Южного Урала, я даже рыбачить толком не умела. И вообще воспринимала все это как игру. Но от раза к разу постепенно накапливаются знания, опыт, приобретаются какие-то умения. Сейчас с удовольствием участвую в городских и областных соревнованиях по рыболовному спорту, рыболовных фестивалях», — рассказывает Людмила Третьякова.

Кубок Челябинской области по ловле на мормышку со льда среди женщин собрал участниц на пруду Усть-Катава. Соперницами Людмилы были участницы из Челябинска, Сатки, Катав-Ивановска, Усть-Катава и Сибая (Республика Башкортостан).