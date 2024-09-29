Жительница Челябинской области сшила спальники и термоодеяла для бойцов СВО

Комплектов хватит на целый взвод

Жительница Челябинской области активист Народного фронта Жанна Яковенко постоянно помогает бойцам, находящимся в зоне СВО. Недавно она решила сделать военнослужащим новый подарок: накупила ткани и начала шить термоодеяла и спальники. Получилось почти 40 комплектов, рассказали в Народном фронте.

«Вместе с батальоном „Катюша“ Жанна Яковенко сшила очень просторные, теплые и непромокаемые спальники, которые обязательно помогут нашим парням на передовой в холодный сезон. Все спальники рассчитаны на высокий рост», — рассказали активисты.

Помимо спальников и одеял, женщина передала бойцам основы и материалы для маскировочных сетей, необходимые медикаменты и продукты.