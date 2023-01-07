Жительница Челябинской области сделала своих внучек моделями для коллекционных кукол

Трижды бабушка делает подвижных кукол из специальной массы

Жительница Чесменского района Ляйзат Ермекбаева около пяти лет создает уникальных коллекционных кукол. Фигурки похожи на живых девочек, некоторые из которых напоминают внучек мастерицы, а их у нее трое. О том, сложно ли лепить кукол с человеческими лицами и кто их коллекционирует, — в материале ИА «Первое областное».

Ляйзат Ермекбаева живет в маленьком поселке Цвиллинга Чесменского района. Женщина призналась, что всегда хотела делать кукол, но не знала из чего. Сначала она шила текстильные изделия, затем делала из папье-маше. Но все это было ей не по душе. Тогда в интернете она узнала о массе для лепки. Дочь купила необходимый материал, и женщина начала творить.

«Сначала лепила статичных кукол, позже узнала о шарнирных. Нашла группу в интернете, и там училась по картинкам. У меня три внучки. Почему-то написали, что похожи мои куклы на одну внучку. На самом деле это не так. Есть сходство и с другими. Специально стараюсь лепить непохожими. Так выходит», — поделилась Ляйзат Ермекбаева.

Внучкам женщины шесть лет, три и два года. Куклы, которые создает их бабушка, не совсем подходят для игры, их мечтают получить в коллекцию взрослые.

Коллекционные куклы стоят недешево: цена одной может составить порядка 10 тысяч рублей. На одну работу у мастера уходит около месяца — получается кукла с человеческим лицом, реалистичными волосами и настоящей одеждой.

Покупают таких кукол чаще всего коллекционеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мастерица планирует подарить на память внучкам коллекционную игрушку, похожую внешне на каждую из девочек.