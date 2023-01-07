Жительница Чесменского района Ляйзат Ермекбаева около пяти лет создает уникальных коллекционных кукол. Фигурки похожи на живых девочек, некоторые из которых напоминают внучек мастерицы, а их у нее трое. О том, сложно ли лепить кукол с человеческими лицами и кто их коллекционирует, — в материале ИА «Первое областное».
Ляйзат Ермекбаева живет в маленьком поселке Цвиллинга Чесменского района. Женщина призналась, что всегда хотела делать кукол, но не знала из чего. Сначала она шила текстильные изделия, затем делала из папье-маше. Но все это было ей не по душе. Тогда в интернете она узнала о массе для лепки. Дочь купила необходимый материал, и женщина начала творить.
«Сначала лепила статичных кукол, позже узнала о шарнирных. Нашла группу в интернете, и там училась по картинкам. У меня три внучки. Почему-то написали, что похожи мои куклы на одну внучку. На самом деле это не так. Есть сходство и с другими. Специально стараюсь лепить непохожими. Так выходит», — поделилась Ляйзат Ермекбаева.
Внучкам женщины шесть лет, три и два года. Куклы, которые создает их бабушка, не совсем подходят для игры, их мечтают получить в коллекцию взрослые.
Коллекционные куклы стоят недешево: цена одной может составить порядка 10 тысяч рублей. На одну работу у мастера уходит около месяца — получается кукла с человеческим лицом, реалистичными волосами и настоящей одеждой.
Покупают таких кукол чаще всего коллекционеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мастерица планирует подарить на память внучкам коллекционную игрушку, похожую внешне на каждую из девочек.