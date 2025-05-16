Жительница Челябинской области решила пройти на каблуках 2,3 тыс. км по горам

Оксана Лыткина покорит Большую уральскую тропу

Жительница Челябинской области Оксана Лыткина надела каблуки и отправилась в пеший поход по Большой уральской тропе. Женщина намерена пройти 2300 км от горы Полковник в Оренбургской области до перевала Дятлова, сообщила команда БУТ.

Это первая попытка прохождения Большой уральской тропы женщиной в одиночку, да еще и на шпильках.

«Этот поход не для рекордов. В первую очередь я хочу показать миру мой любимый Урал. Такие поступки привлекают внимание людей, и я хочу направить их интерес на благо родного края и открыть его всем любителям природы и путешествий», — рассказала Оксана.

Во время стодневной экспедиции женщина будет тестировать маркировку тропы, электронный трек, туристическую инфраструктуру, а также взаимодействовать с волонтерами. Оксана планирует составлять подробную карту пути, отмечая на ней родники, места стоянок, объекты размещения, кафе, магазины и необычные локации, чтобы сделать для будущих туристов свой вариант комфортного маршрута.