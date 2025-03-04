Жительница Челябинской области развеяла миф о пьяных свиристелях

Если птица лежит под деревом — ей нужна помощь

Любовь Кошель из Троицка, член Союза охраны птиц России, рассказала, что, если под деревом лежат свиристели, это вовсе не значит, что они опьянели от забродивших ягод. Свиристели — очень активные птицы, и их поведение часто приводит к недоразумениям.

«Когда они кормятся на дереве, при малейшем испуге стремительно взлетают и ударяются о препятствия, коих в городе масса. Это может быть стена дома, забор, окна. При этом птица получает черепно-мозговую травму. Она пытается попасть в наиболее безопасное место, возвращается к той же рябине. Ей становится плохо, она падает», — рассказывает Любовь Кошель.

Большие окна зданий и другие препятствия могут стать причиной черепно-мозговых травм у птиц. Может быть травмирована одна или несколько особей, а иногда и десятки одновременно, в зависимости от ситуации. Люди часто принимают это за опьянение, но на самом деле птицам нужна помощь — подобрать их и обследовать на наличие травм, при необходимости — лечение.

Челябинское отделение Союза охраны птиц России, где состоит Любовь Кошель, занимается наблюдением за птицами и сбором данных о них.

«Свиристели — наши зимние гости, мы можем увидеть их только в зимний период, так как это жители северных лесов, которые гнездятся там», — отмечает она.

Любовь Кошель также подчеркнула, что ягоды «забродить» на морозе не могут, так как для процесса брожения нужны определенные условия.