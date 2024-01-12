Жительница Челябинской области получила позывной «Сова» и стала поваром на СВО

Ее историю рассказал Народный фронт

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Боец с позывным «Сова» из Челябинской области готовит для военнослужащих 902 бригады особого назначения. В Народном фронте рассказали историю женщины, которая приехала «за ленточку» волонтером и осталась в зоне СВО.

Полгода назад женщина приехала в зону СВО, чтобы помогать бойцам. До этого она активно помогала в сборе гуманитарной помощи и основала волонтерское движение под Челябинском. Очерк о неравнодушной женщине ИА «Первое областное» готовило ранее.

И сейчас оптимистка, теперь уже с позывным, передает горячий привет Челябинской области. В зону проведения спецоперации она сначала отправлялась, чтобы помогать полевому госпиталю. Теперь женщина — повар на передовой.

«Военнослужащие рассказали нам по секрету, что блюда получаются отменными. Теперь и не представляют свою жизнь „за ленточкой“ без Совы», — рассказали в Народном фронте.

Активисты фронта уже не раз доставляли гуманитарный груз в этот полк.