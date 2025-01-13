Жительница Челябинской области отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за падение дерева на дом

Возмещать ущерб добровольно компания отказалась

Жительница Бакала Саткинского района отсудила у коммунальщиков более 500 тысяч рублей за поврежденную крышу дома из-за упавшего дерева, сообщили в пресс-службе Саткинского городского суда.

Установлено, что в 2021 году сотрудники МУП «УК ЖКХ Бакала» по поручению администрации города спиливали деревья на муниципальных землях, расположенных рядом с жилым домом на две квартиры. В какой-то момент одно из деревьев упало на здание, проломив крышу и фронтон, а также сломав ворота. Собственница дома заказала экспертизу, которая рассчитала, что на ремонт крыши уйдет более 504 тысяч рублей. Женщина обратилась в компанию с требованием возместить причиненный ущерб, однако ответа не последовало. Тогда она обратилась в суд.

«Истцом предоставлены локальный сметный расчет кровли дома, акт осмотра и другие необходимые документы, основания для сомнений в выводах экспертов у суда отсутствуют. Тщательно изучив материалы дела и доводы иска, суд пришел к выводу, что падение веток и стволов деревьев произошло из-за ненадлежащего исполнения ответчиками своих обязанностей по безопасному производству работ по опиловке деревьев», — уточнили в пресс-службе суда.

Поскольку сотрудники МУПа проводили работу по поручению администрации Бакала, суд взыскал в пользу истца ущерб в размере 504 269,83 рубля и с МУПа, и с администрации города. Решение в законную силу не вступило. Ответчик подал апелляцию.