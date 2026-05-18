Жительница Челябинской области борется с раком и ведет об этом блог

В нем она настраивает подписчиков на позитив

Елена — фельдшер скорой помощи из Уйского района. Восемнадцать лет она отдала помощи людям — буквально спасала с того света. Женщина знала все о болезнях, недугах, с которыми сталкиваются люди, и как помочь хотя бы словом. Пока сама не столкнулась с этим.

С 2021 года Елена борется с раком шейки матки. Годы терапии, три года ремиссии. А потом — новая проверка, новый диагноз. И все это она транслирует через свой блог. Подробнее о своей жизни, ежедневной борьбе и надежде Елена рассказала журналисту 1obl.ru.

С чего все началось

«Никаких симптомов не было. Я на танцы ходила, не уставала, вот совсем ничего», — вспоминает Елена.

Диагноз поставили в 2021 году. Рак шейки матки. Елена прошла химию, лучевую терапию. Следующие три года чувствовала себя хорошо — никаких симптомов. Ничего, что могло бы насторожить. Она ходила на танцы, строила планы, продолжала работать.





В феврале 2025 года Елена переболела бронхитом. В больницу не обращалась, лечилась сама. А на ежегодной проверке обнаружили метастазы в легком.

«Как мне потом объяснили, во время лучевой терапии микроповреждения попали в кишечник, пошли по крови и остановились в легком. Образование со спичечный коробок. Тут же снова назначили химию», — рассказывает она.

Началась новая битва. Шесть курсов химии, которые оказались тяжелее, чем в первый раз. Она потеряла волосы, брови, ресницы. Врачи ее не предупреждали, и смириться с этим было тяжелее всего.

«Я вообще была больна по волосам, для меня потерять их было самое ужасное. Я закрылась в комнате, попросила не трогать. Неделю пробыла одна. Потом посмотрела в зеркало, взяла себя в руки, поехала и купила платки. Сказала подругам: „Всё, приезжайте, жизнь продолжается“», — говорит она.

Елена научилась рисовать брови, наращивать ресницы. Сейчас у нее легкий перманент, и никто не догадывается, что свои брови она потеряла.

«Оказывается, когда волосы выпадают, кожа на голове начинает болеть, как при ожоге. Я даже спать не могла нормально. Волосы „ноют“ даже, когда растут. Но потом боль проходит»,— рассказывает женщина.

Елена уверена: если у человека с онкологией есть ради кого жить, болезнь не страшна.

«Когда я узнала диагноз, первая мысль была: блин, мои дети. Кому они нужны? Да, есть бабушки, дедушки, муж. Но это не то. Я уверена: они без меня не смогут», – говорит она.

Ее дети выросли. Дочери Надежде — 20 лет. Сыну Андрею скоро 17. Они волновались, младший «молча» плакал, пока мама не видит.

«Он прятался и вытирал мокрые глаза от слез. Я говорила: «сколько суждено прожить, столько и проживу».

Новое испытание

После лучевой терапии у Елены случилась кишечная непроходимость. Врачи поставили колостому — мешочек, в который выходят массы. Три года она жила с ним. Три года мечтала убрать.

«Никто шансов не давал. Говорили — пожизненно. Но я добилась. Поехала к врачу в Челябинск, к проктологу Александру Рудольфовичу Никитину. Он сказал: „Давайте рискнем“. Я говорю: „Давайте, у вас получится“. И он сделал операцию. Все закрыл», — отмечает она.

Елена признается, что даже с колостомой можно не замыкаться. Она носила корсет, утягивала, надевала обтягивающие юбки. На свадьбе дочери танцевала, прыгала и даже сходила в ночной клуб. Никто и не догадывался.

«Я хочу, чтобы люди не боялись»

Танцы, постановки, хореография — неотъемлемая часть жизни женщины. Она танцует всегда и везде, даже снимает это. Но большая отдушина Елены — ее блог. Его она завела, когда поняла: больные онкологией слишком часто остаются одни.

«Когда ты болеешь, не знаешь, у кого спросить. Чего ждать? Какие будут симптомы? Страх, неизвестность. Люди закрываются в себе, как будто ты чем-то заразен. Чуть ли не постыдным считается. Многие молчат, замыкаются», — объясняет она.

Первый пост дался сложнее всего. Она долго думала, что написать. Набирала, стирала, снова набирала... и решилась. Затем второй пост. Начали приходить вопросы: кто-то спрашивал о побочках, кто-то — как справиться с тошнотой, какой крем лучше всего.

А другие просто благодарили за то, что у них всегда есть кому написать. Они знают — там, по ту сторону интернета, находится человек, который их поймет.

«Это очень страшно — быть одной. Для женщин потерять волосы — это вообще катастрофа. Я советовала, какие сыворотки лучше, какой шампунь. Девочки сдружились, даже подарки друг другу высылают», — говорит Елена.

Она помогает не только советом, но и деньгами. Однажды собрала на билет в Питер девушке на лечение, у которой не было средств. Другие скидывались на парики — по 50, по 100 рублей.

В ведении блога самое страшное — это хейт. И с ним Елена столкнулась. У женщины часто спрашивали, зачем она выкладывает себя и кому это интересно.

«Пусть говорят что угодно. Люди видят, что среди них есть и сильные, значит, и другие тоже такими могут быть. Мне иногда говорят: „Лен, тебе не все ли равно?“ А я отвечаю: „Не все равно. Но если я могу кому-то помочь — я помогу“», — считает она.

«Все успею. Куда торопиться?»

Болезнь перевернула ее ценности. Раньше Елена гналась за деньгами, работала на трех работах, вечно спешила, раздражалась. Теперь — нет.

«Я стала намного проще смотреть на жизнь и больше отдавать детям, семье. Если торопиться, то можно ничего не успеть. Все из рук валится, портишь себе настроение. А если спокойно — все получится», — говорит Елена.

Она вспоминает совет старшего фельдшера, который ей дали, когда дети были маленькими: «Купи сначала себе, поешь ты, а потом дети. Если ты сытая и довольная, то и дети будут сыты и довольны».

Сейчас ее дети говорят: «Мама, ты у нас на первом месте».

Мечта — открыть «Надежду»

У Елены есть мечта: открыть в Челябинске кабинет для онкологических больных и назвать его «Надежда» — в честь дочери и надежды, которая никогда не угасает. Именно такое название и носит ее блог. Женщина хочет, чтобы у онкобольных людей был свой уголок, куда они могли бы приехать, выпить чаю, поговорить, примерить парик или получить консультацию психолога. А также научились менять калоприемники и делились своими лайфхаками с другими.

«Я уже говорила с девочками. Они готовы приезжать даже из Златоуста. Я найду психолога. На парики, если что, скинемся, купим кому надо. Лишь бы люди не были одни», — делится мечтой Елена.

Конечно, у такого центра есть и свои особенности: не все могут контактировать друг с другом даже во время ремиссии.

«Когда человек заболевает онкологией, у него должна быть какая-нибудь цель. И люди, ради которых ты живешь. Если это есть — любая болячка тебе нипочем», — говорит Елена.