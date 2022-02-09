Жительница Челябинска выложила в соцсети видео приема у «пьяного невролога»

Состояние медика объяснила заместитель заведующей поликлиникой

По соцсетям расходится видео, снятое на приеме у невролога в челябинской поликлинике № 5, расположенной на улице Каслинской, 60а. Автор видео утверждает, что попала к врачу, который был пьяным, и не стесняясь называет фамилию доктора. Почему доктор ведет себя не совсем обычно, ИА «Первое областное» рассказали в самом медицинском учреждении.

На видео — а оно было снято украдкой — видно, что медик выписывает рецепты и общается с посетителем заторможенно. Но работу свою выполняет. На вопросы больного женщина отвечает с задержкой. Пациентка решила, что доктор нетрезвая, и сообщила об этом заведующей поликлиникой. И хотя информация об алкогольном опьянении доктора не подтвердилась, пациентка выложила свою запись в соцсети.

«Информация не соответствует действительности. Пациентка обратилась 8 февраля с просьбой помочь с осмотром невролога, говоря о том, что врач, у которого она только что была, с ее слов, находится в неадекватном состоянии, возможно в алкогольном опьянении. При осмотре врача запаха алкоголя не было. Доктор ссылалась на плохое самочувствие, связанное с высоким артериальным давлением, которое сопровождалось головной болью и головокружением. Пациенты с ее приема были перенаправлены к другим врачам-неврологам», — пояснила заместитель главного врача по поликлинике ГКБ № 5 Лариса Коснырева.

Сегодня доктор, по словам руководства больницы, находится на больничном с гипертоническим кризом.

По этическим соображениям ИА «Первое областное» не публикует выложенное в соцсети видео.

