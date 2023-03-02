Жительница Челябинска выиграла «Мерседес», делая покупки в интернете

О том, что участвует в конкурсе, женщина даже не подозревала

Жительница Челябинска стала победительницей новогоднего конкурса от Сбера и выиграла автомобиль Mercedes GLE Coupe, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Речь идет об акции, которая в декабре 2022 года проводилась для клиентов с годовой подпиской СберПрайм и СберПрайм+. Для участия нужно было совершить покупку в ряде интернет-магазинов, посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре Okko и создать плейлист минимум из пяти треков в стриминге Звук. Во всех сервисах необходимо было авторизоваться по Сбер ID, а любые операции до конца года оплатить картой Сбербанка. Причем пользователи сервиса становились участниками конкурса автоматически, сами того не зная.

Для жительницы Челябинска победа в конкурсе и приз в виде дорогого автомобиля стали полной неожиданностью.

«Я была в роддоме, когда мне позвонили и сказали, что я выиграла автомобиль. До последнего не верила, что это правда», — поделилась победительница.