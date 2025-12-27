Жительница Челябинска приняла роды у незнакомки на улице

С мамой и малышкой все хорошо

Удивительная история произошла с жительницей Челябинска Ольгой. Утром женщина, как обычно, отправилась на прогулку с собаками, а в результате приняла роды у незнакомки. Да не где-нибудь, а прямо на улице. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщили в региональном Минздраве, что с мамой и ее малышкой все хорошо.

Инцидент произошел в минувшую среду, 24 декабря, в одном из садовых товариществ. Ольга гуляла с собаками, когда вдруг увидела сидящую на коленках в снегу женщину. Вскоре стало ясно: незнакомка беременна и уже рожает. Ольга не растерялась, вызвала скорую и сама приняла у женщины роды.

«Где-то спустя полчаса на свет появился малыш. Вытолкнули его в мой пуховик. Сначала ребенок был синий, потом откашлялся, задышал»,— рассказала Ольга изданию «КП-Челябинск».

Приняв роды, Ольга забежала в одну из многоэтажек — боялась, что ребенок замерзнет. Вскоре приехали медики и забрали в больницу и маму, и ее новорожденную девочку.

«С мамой и ребенком все хорошо, никаких осложнений. Они уже дома»,— рассказали информагентству в Минздраве Челябинской области.

Сама Ольга призналась, что раньше роды никогда не принимала и вообще далека от медицины — по профессии женщина товаровед. А новорожденную девочку назвали в ее честь.