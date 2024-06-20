Жительница Челябинска получила ожог ноги в автобусе

Следственный комитет уже начал проверку

Жительница Челябинска Виктория получила сильнейший ожог ноги в автобусе маршрута № 22а. ЧП произошло в районе остановки «56-й микрорайон».



Все случилось еще 10 июня. По словам Виктории, в салоне автобуса она задела ногой радиатор и получила незначительный ожог нижней части голени. Но затем из-за боли и духоты девушке стало плохо, она потеряла сознание и упала на раскаленный радиатор всей ногой — на этот раз девушка получила ожог второй степени.

Двое пассажиров помогли девушке выйти из автобуса и вызвали скорую помощь. Через несколько минут Виктория снова упала в обморок, очнулась уже сидящей на остановке, когда ее приводили в чувства.

В тот момент автобус уже уехал. Водитель, по словам девушки, никакой помощи не оказал.

«Со мной уже связался Следственный комитет, идет проверка. Госавтоинспекция тоже связалась. Со Следственным комитетом достаточно активно ведется работа», — сообщает Виктория.

Точных прогнозов врачи не дают, однако на восстановление может потребоваться около месяца.