Жительница Челябинска подарила воюющим южноуральцам старинную икону

Реликвия будет отправлена в полевой храм 90‑й танковой дивизии

Жительница Челябинска Анастасия Нестерова передала бойцам 90-й чебаркульской танковой дивизии старинную икону с изображением Иисуса Христа. Реликвию вручили представителю танкистов в штабе областного отделения Народного фронта, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ОНФ.



«Икона хранится в моей семье более ста лет, это наследство моей прабабушки. Даже в непростое советское время она оставалась с нами — и в годы войны, и потом», — рассказала Анастасия Нестерова.

По словам представителя воинского соединения, икона будет отправлена в полевой храм дивизии, работающий на Сватово-Кременном направлении специальной военной операции. Примет ее настоятель отец Максим.