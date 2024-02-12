Жительница Челябинска ищет друзей по переписке для воспитанников детского дома

Проекту наставничества Дарьи Нелепы уже семь лет

Дарья Нелепа из Копейска вот уже семь лет — бессменный организатор проекта «Друг по переписке». Молодая женщина ищет наставников для ребят из детского дома, консультирует их, проводит встречи с воспитанниками. Информагентству «Первое областное» она рассказала, каково это — быть наставником ребенку.

«Наш проект не про „дарить добро“. Не про исцелять, не про исследовать, не про исправлять. Скорее, про быть рядом и общаться. При этом необязательно быть идеальным человеком или абсолютно успешным. Но в него нужно идти осознанно, понимать задачи и правила и соблюдать договоренности со всеми участниками проекта», — говорит Дарья.



Волонтер находит «друзей по переписке» для девчонок и мальчишек из Нязепетровского детского дома. Так получилось, что семь лет назад именно его руководство поддержало идею Даши. Здесь началась история уникального проекта.

Наставники поддерживают связь с ребенком в социальных сетях, по телефону, с помощью писем и открыток, по возможности участвуют в реальных встречах, дружат — в общем, учат строить продолжительные и близкие отношения. Ведь подобный опыт у ребят из детдомов порой отсутствует вовсе.

«У меня никогда не возникало каких-то сверхтребований к потенциальным наставникам. Важно сложить представление о человеке в целом, понять его мотивы. С опытом список вопросов к будущим волонтерам и „предварительные собеседования“, конечно, расширились. Однако цели „докопаться“, запугать или отговорить я не преследую. Моя задача здесь — максимально рассказать на берегу о тех ситуациях или особенностях, с которыми человек может столкнуться», — рассказывает Дарья Нелепа.

Проект «Друг по переписке» живет на энтузиазме волонтеров, вся организаторская нагрузка — на хрупких Дашиных плечах. Прошлой осенью друзья Дарьи Нелепы и подписчики создали финансовый чат, где собирают деньги для проекта: каждый вносит, сколько может. Средства тратят на организацию встреч и поездок.

Сегодня первое поколение ребят, для которых Даша с наставниками начинали этот проект, уже выпустилось из детского дома. И теперь волонтер вновь ищет неравнодушных и увлеченных людей, которым под силу стать друзьями по переписке.





Организатору проекта очень бы хотелось, чтобы единомышленники нашлись в родном регионе или соседнем Екатеринбурге. Так ближе навещать ребят, сопровождать их в поездках в областной центр: ведь одно дело пойти в музей с экскурсией, и совсем другое — с другом.

«У каждого человека должен быть тот, кто принимает его, разделяет интересы и пытается вместе разобраться с этим непонятным миром», — добавляет Даша.

Автор Юлия Нестеренко