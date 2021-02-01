Жительница Агаповки выращивает плантации тюльпанов у себя в теплицах

Любовь к цветам стала делом жизни

Сфера деятельности Лилии Гайнутдиновой — под стать ее имени. Более пятнадцати лет ее окружают цветы. Женщина выращивает их из семян и луковиц на собственном участке, продает рассаду или букеты, а затем вновь вкладывает средства в производство новых цветов. Любовь к луковичным стала для бывшей работницы Магнитогорского металлургического комбината делом жизни. И сейчас у Лилии в теплице прорастают тюльпаны — как раз ко Дню всех влюбленных.

«Сначала я помогала маме на участке, вывозила ее в Магнитогорск на продажу рассады или выращенных овощей. К школьному сезону мы продавали готовые букеты с георгинами, гладиолусами и розами. Все достаточно банально», — рассказывает Лилия.

Затем молодая женщина стала интересоваться цветочными культурами, рассаду цветов оказалось реализовывать выгоднее всего. Фаворитом стала петунья.

«Люблю петунью, но она как маленький ребенок — очень капризная и прихотливая. Уход за ней необходим практически круглосуточный. Сейчас первый посев у меня стоит под лампой дома. Я их могу посеять, к примеру, тысячу, но, сколько в итоге дойдет до покупателя, предугадать невозможно», — говорит Лилия.

В цветочном деле молодой женщине помогают родители. Наемных рабочих рук нет. Выращивание цветов требует не только физических сил, но и времени, знаний. Тюльпаны у цветовода тоже получались не с первого раза. Сейчас Лилия проходит онлайн-обучение у опытных производителей тюльпанов.

«Очень люблю тюльпаны. Готова в них вкладываться и по времени, и по силам. Сейчас поставила на выгонку пять сортов. Нас, производителей тюльпанов, в области очень мало: цветок достаточно капризен и прихотлив», — рассказывает Лилия.

Своими советами и историями женщина делится на странице во «ВКонтакте», здесь же принимает заказы на букеты.



