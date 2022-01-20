Жители Златоуста задолжали за газ более миллиарда рублей

К решению проблемы подключилась прокуратура

На сегодняшний день общая сумма задолженности жителей Златоуста перед поставщиками энергии превысила миллиард рублей. Помогают городу выкарабкаться из долговой ямы субсидии региональных властей, но даже этих денег недостаточно, чтобы оплатить все счета. К ситуации подключилась прокуратура города.

Бездействие властей города может обернуться холодными батареями в домах жителей и полным коммунальным коллапсом.

«Долг уже составляет более миллиарда рублей перед компанией „Новатэк“. Понятно, что проблема застарелая, больная для города. Вопросы мы сегодня обсудили, есть пути решения: будет подготовлена дорожная карта нами, будет подготовлен график погашения задолженности», — прокомментировал глава городского округа Максим Пекарский.

Представить поставщику график реструктуризации долга губернатор поручил Златоусту еще полгода назад. Этого не было сделано, а долг продолжил расти, подталкивая поставщика к решительным мерам.

«Органы местного самоуправления сами нас подталкивают к введению режима ограничения на проблемных объектах»,— сообщил начальник управления по работе с организациями коммунального комплекса «Новатэк-Челябинск» Александр Подживотов.

В конфликт вмешалась прокуратура Златоуста. Прокурор города Рустем Акманов подчеркнул, что будет лично заниматься данным вопросом и прошедшее совещание первое, но далеко не последнее.

«Проблема погашения задолженности у нас является для города Златоуста одной из важнейших, поэтому сейчас прокуратурой принимаются все меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль», — заявил прокурор Златоуста Рустем Акманов.

Прокуратура намерена с долгами Златоуста за газ разобраться. Но может получиться так, что из-за бездействия городских властей добросовестные плательщики окажутся без горячей воды и в холодных квартирах.