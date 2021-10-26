Жители Златоуста пожаловались на затянувшуюся реконструкцию стадиона «Таганай»

Администрация города считает, что работы задерживает подрядчик

В Златоусте в октябре должна была завершиться реконструкция стадиона «Таганай», однако не выполнена и половина работ, сообщают местные жители. Администрация города винит в задержке недобросовестного подрядчика и недостатки в разработке проектной документации.

«Депутаты под руководством председателя Алексея Карюкова несколько раз в течение четырех месяцев выезжали на объект, на котором работы велись не с особым „энтузиазмом“, при этом настойчиво предупреждали ответственных чиновников о срыве срока окончания реконструкции стадиона. 20 октября на депутатской комиссии по спорту под руководством Виктора Рощупкина депутаты дали неудовлетворительную оценку работе чиновников по реконструкции важного объекта, выразили серьезное беспокойство, что областные средства будут не освоены, а городским бюджетом данный спортивный объект не потянуть», — сообщает группа в соцсети «Наш Северо-Запад».

В администрации города заверили, что строительство продолжится, несмотря на значительное снижение темпов реконструкции.

«Подрядчикам неоднократно указывалось на возможный срыв сроков сдачи объекта. Одной из причин стало выявление недостатков в проектно-сметной документации, которая ранее прошла государственную экспертизу. Кроме того, выявлены факты недобросовестного отношения подрядчика, влияющие на сроки и качество. В результате принято следующее решение: данный подрядчик выполнит только часть запланированных работ, а именно — устройство дренажной системы, основания футбольного поля и беговой дорожки», — пояснили в пресс-службе администрации Златоуста.

Обустройством футбольного поля и беговой дорожки займутся другие исполнители, для этого назначали конкурсные процедуры. Работы будут выполнять специализированные организации с опытом укладки спортивных покрытий на стадионах.

Напомним, в 2022 году в Челябинской области вдвое увеличат финансирование программы инициативного бюджетирования. На эти цели направят 1,5 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил губернатор Алексей Текслер. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, какие проекты уже реализованы в этом году.