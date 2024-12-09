Жители ЖК «Парковый Премиум» поблагодарили соцработника за помощь

После обращения на прямую линию губернатора Челябинской области с семьей заключили договор на обслуживание

Из «Паркового-Премиум» в декабре прошлого года на прямую линию к Алексею Текслеру обратилась женщина. В ее семье есть инвалиды первой группы. Она просила обеспечить их помощью соцработника.

Губернатор поручил выехать в семью женщины и предоставить обратную связь по этой ситуации.

Представители министерства социальных отношений сразу выехали на адрес, чтобы решить проблему. В течение часа был составлен договор с КЦСОН на социальное обслуживание на дому данной семьи.

«Согласно индивидуальной программе, они получают все необходимые услуги: приобретение товаров, уборка жилого помещения и другие. В этом году от семьи поступило обращение со словами благодарности в адрес соцработника», — прокомментировали в Минсоце.