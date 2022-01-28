Жители Южноуральска начали помогать семимесячной сестре погибшего в пожаре мальчика

Неравнодушные граждане также планируют осветить ситуацию в эфире федерального телеканала

В Южноуральске неравнодушные жители начинают сбор помощи семимесячной малышке, в семье которой накануне произошла трагедия. По сведениям местных жителей, младшая сестра погибшего в пожаре мальчика находится в больнице. Ребенку организовали сбор питания и одежды. Ситуацию горожане обсуждают в социальных сетях.



В сообществе «Подслушано Южноуральск» ВКонтакте сегодня, 28 января, пользователь рассказал о проделанной им работе и призвал земляков также не оставаться равнодушными.



«Вчера из-за халатности и равнодушия людей погиб маленький ребенок. Но мы с вами ещё можем помочь оставшимся в живых детям. Что касается маленькой 7-месячной сестрёнки погибшего Виталика — сейчас она находится в терапевтическом отделении в Южноуральске», — говорится в публикации.

Мужчина рассказал, что он и несколько жителей привезли одежду, подгузники, еду и игрушки. Но, обращаясь к подписчикам сообщества, отметил, что привезенных продуктов хватит ненадолго.



«Если кто-то еще хочет помочь, вы можете позвонить или приехать в терапевтическое отделение и спросить, что ещё нужно. На сегодняшний день пока ничего не требуется. Но запасов хватит ненадолго», — подчеркнул автор текста.

Кроме того, ранее была опубликована запись с предложением обратиться к авторам популярного ток-шоу на федеральном телеканале с просьбой осветить ситуацию, которая привела к гибели ребенка. В комментариях образовалась дискуссия. Многие из прокомментировавших идею поддержали и сошлись во мнении, что резонанс после эфира на федеральном канале может помочь в вопросе избрания максимально строгого наказания для виновных.



Напомним, в Южноуральске при пожаре погиб четырехлетний мальчик. Трехэтажный многоквартирный дом загорелся днем 27 января. Во время разведки бригада газодымозащитной службы в соседней от горящей комнате нашли тело ребенка.



Накануне стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели мальчика на пожаре в Южноуральске.

