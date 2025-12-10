Жители Южного Урала увидят яркий звездный дождь

Пик метеорного потока придется на ночь с 13 на 14 декабря

Конец года подарит жителям Южного Урала одно из самых зрелищных астрономических явлений — пик метеорного потока Геминиды. Его максимум активности придется на ночь с 13 на 14 декабря, сообщает портал «Башинформ».

Геминиды считаются одним из самых мощных и надежных «звездных дождей» года, уступая лишь августовским Персеидам. Особенностью потока является обилие ярких болидов, которые часто оставляют в небе красивые зеленые следы. По прогнозам, в пиковую ночь на темном небе можно будет увидеть до 120 метеоров в час.

Наблюдать поток можно будет с раннего вечера и до утренних сумерек. Оптимальное время для просмотра — около 3 часов ночи, когда радиант потока (область в созвездии Близнецов) поднимется максимально высоко над южным горизонтом. Наблюдениям также благоприятствует почти полное отсутствие лунного света в этот период.

Для того чтобы увидеть максимум падающих звезд, специалисты рекомендуют отъехать подальше от городской засветки, запастись теплой одеждой и терпением. Любоваться потоком можно невооруженным глазом — телескопы или бинокли не нужны, так как они ограничивают поле обзора.